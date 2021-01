Microsoft dépasse les attentes grâce au cloud et fait plaisir au marché

Le géant américain de l'informatique prévoyait des revenus compris entre 39,5 et 40,4 milliards pour la période d'octobre à novembre, mais il a réalisé 43,1 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an. Son bénéfice net est ressorti à 15,5 milliards, soit un bond de 33% pendant le deuxième trimestre de son exercice décalé. Wall Street a salué ces résultats: le titre de la société de Redmond (nord-ouest) prenait plus de 6% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

Microsoft doit ses performances aux besoins accrus de ses clients, entreprises et particuliers, en services internet, allant du télétravail (Office, Teams…) au divertissement (Xbox) et surtout à l'hébergement de plateformes et autres outils d'informatique à distance (cloud). "L'année passée, nous avons assisté à l'aube d'une deuxième vague de transformation numérique qui concerne toutes les sociétés et toutes les industries", a souligné Satya Nadella, le patron du groupe cité dans le communiqué de résultats. Azure, sa plateforme de "cloud intelligent" pour les entreprises, a enregistré des revenus (non-spécifiés) en hausse de 50% pendant le trimestre écoulé.