Microsoft et Co.Station travailleront ensemble

L’espace de coworking bien connu des start-ups pourra compter sur un partenariat avec Microsoft. Le géant américain apportera ses technologies et son expertise. L’entreprise pourrait aussi participer à des levées de fonds.

Le confinement donne visiblement des idées de collaboration. L’utilisation intensive du système de vidéoconférence Teams de Microsoft a peut-être aussi aidé. Co.Station a annoncé ce jeudi un nouveau partenaire de taille. "Le village d’entreprises de demain", comme aime se présenter l’espace de coworking, travaillera désormais aussi avec Microsoft. Au même titre que d’autres grands noms comme Accenture, le géant américain devient donc un partenaire officiel.

"Nous travaillons à la fois avec les acteurs principaux du secteur et des start-ups aux projets innovants. À chaque fois ou presque, la technologie et la data sont des sujets qui reviennent. C’était donc une évidence de pouvoir travailler avec un tel partenaire." Béatrice de Mahieu CEO de Co.Station

"C’était une évidence pour nous et nos activités toujours plus tournées vers le numérique et le data", explique, visiblement ravie, Béatrice de Mahieu, la CEO de Co.Station. "Dans la liste des partenariats que l’on souhaitait, Microsoft faisait partie de nos priorités". La patronne connait bien la maison. Avant de se charger de la direction des trois villages de Co.Station, elle est passée durant quelques années par Microsoft.

La collaboration n’est d’ailleurs pas tout à fait une première. "Nous avons déjà collaboré auparavant sur le projet "Internet of Energy", explique la patronne. C’est cette première collaboration, datant de janvier 2019, qui donnera l’envie aux deux entités de poursuivre la collaboration de manière plus structurelle. Ces derniers mois, Co.Station s’est concentré sur la constitution d’écosystèmes, rassemblant autour d’une même thématique des acteurs issus de toute part. "Nous travaillons à la fois avec les acteurs principaux du secteur et des start-ups aux projets innovants. À chaque fois ou presque, la technologie et la data sont des sujets qui reviennent. C’était donc une évidence de pouvoir travailler avec un tel partenaire."

Possible investisseur

Concrètement, Microsoft apportera sa connaissance technologique, mais pas uniquement. "Les entreprises et écosystèmes auront également accès à l’expertise de nos travailleurs qui pourront les conseiller", explique Didier Ongena, le Managing director Belux de Microsoft.