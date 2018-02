Microsoft et la Justice US devant la Cour suprême

Le géant de l’informatique Microsoft et l’administration Trump ont défendu mardi devant la Cour suprême leurs points de vue au sujet du pouvoir qu’auraient (ou non) les autorités américaines d’ordonner la divulgation de données stockées dans des serveurs se situant hors des États-Unis. La plus haute juridiction des États-Unis rendra son avis à la fin juin. Un avis attendu avec impatience aux quatre coins de la planète, y compris dans l’Union européenne, où l’on est bien plus à cheval sur les questions de protection des données à caractère personnel.