Microsoft et le belge Cronos s'allient pour gagner la bataille du cloud

Le géant mondial Microsoft et Cronos, le leader belge des services informatiques pour entreprises, signent un contrat de plusieurs millions pour déployer le cloud de Microsoft en Belgique.

Signe de l’importance de l’événement, le patron de Microsoft pour l’Europe de l’Ouest, Vahé Torossian est venu en personne signer le contrat de partenariat ce mercredi dans les bureaux malinois de Cronos. "C’est un moment très important pour les deux entreprises", entonnent en cœur les deux patrons respectifs. Pour Dirk Deroost, PDG du groupe Cronos, c’est un moment clé de l’histoire, déjà longue, de la succes story flamande qu’est le groupe Cronos.

Un groupe tentaculaire spécialisé dans la transformation digitale des entreprises qui compte plus de 6.500 employés et qui a encore engagé 900 personnes l’an dernier. C’est la plus grande entreprise technologique en Belgique, mais elle est peu connue au nord du pays et encore moins de l’autre côté de la frontière linguistique. Avec un peu moins de 800 millions de chiffre d’affaires annuel, le groupe né en 1991 et ses patrons sont très discrets.

100% de croissance grâce au cloud

Avec ce contrat de plusieurs millions, Cronos rentre dans le cercle très restreint des entreprises ayant conclut un "Multi-Year Data Center Agreement" avec Microsoft. Seules 7 sociétés ont déjà signé ce type de contrat avec le géant américain dans le monde, Cronos est la première en Belgique. Le contrat n’est pour autant pas exclusif: "Nous continuerons à vendre les solutions cloud d’Amazon et de Google, mais avec ce contrat nous allons être les plus grands spécialistes du cloud Azure de Microsoft en Belgique", détaille Dirk Deroost, PDG du groupe Cronos.

Le cloud pour Cronos, c’est la poule aux œufs d’or. "Nos services en matière de cloud computing affichent une croissance de plus de 100 pour cent par an. Nous prévoyons une progression similaire pour cette année, en partie grâce aux nouvelles technologies telles que l'Internet des Objets et l'Intelligence artificielle, deux segments dans lesquels le groupe Cronos investit considérablement actuellement. Grâce à notre partenariat avec Microsoft, nous pouvons mettre tout en œuvre pour concrétiser nos ambitions", poursuit Dirk Deroost.

Le contrat en lui-même constitue un accord de volume qui permet à Cronos et à ses clients de bénéficier d’un support exclusif, technique et commercial de Microsoft. Via cette association, les clients du groupe Cronos pourront profiter de l'expertise du groupe Cronos et de Microsoft pour leur transition vers le cloud.

Moins de partenaires

Au-delà du contrat, dont le montant exact n’a pas été divulgué, ce qui réunit les deux entreprises, c’est l’évolution de leurs activités. Au cours des trois dernières années, elles ont toutes les deux vu leurs revenus liés aux activités cloud augmenter pour culminer à 65% de leurs revenus respectifs cette année. "On observe depuis 3 ans un changement dans les demandes de nos clients et par la même occasion du type de services que nous leur proposons.", explique-t-on du côté de Cronos.

Pour Vahé Torossian, le président de Microsoft pour l’Europe de l’Ouest, la signature de ce type de contrat fait partie de l’évolution de son entreprise qui a dû s’adapter à l’évolution du marché et à la transformation digitale des entreprises: "Le plus important pour nous, c’est la compétence des partenaires avec lesquels nous travaillons.

Dans le passé, nous étions dans une optique de distribution classique où le facteur de succès était d’avoir le plus grand nombre de revendeurs et de partenaires pour toucher le plus de clients possible. Aujourd’hui, on est passé d’un monde de logiciels à un monde de transformation d’entreprises où nous sommes impliqués au premier plan. Les compétences requises pour réussir dans ce nouveau monde sont uniques et nous obligent à avoir une concentration de partenaires plus réduite, mais avec plus de qualité."

Vue en plein écran Vahé Torossian, président de Microsoft Europe, et Dirk Deroost, CEO de Cronos (à gauche de l'image). ©Wim Kempenaers