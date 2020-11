Microsoft sort sa nouvelle Xbox Series deux jours avant le lancement de la PS5 de Sony

La Xbox Series et la PlayStation 5 , disponibles chacune en deux versions à des prix différents , se disputeront le cœur et le portefeuille des joueurs pendant la saison des fêtes de fin d'année, traditionnellement lucrative pour le secteur du jeu.

Microsoft propose la Xbox Series X , modèle "premium" au prix de 499 dollars . Sa petite sœur, la Xbox Series S , aux performances d'affichage moindres, dépourvue de lecteur de disque et aux dimensions réduites, coûtera 299 dollars .

Précédent duel remporté par Sony

L'américain avait vendu deux fois moins d'exemplaires de sa précédente console, la Xbox One , que le nombre de PS4 qui avaient été écoulées par Sony. Toutes deux étaient sorties fin 2013 .

Sept ans après leur dernier duel, Microsoft espère cette fois rattraper son retard sur son concurrent japonais, et ce, même si la nouvelle Xbox ne pourra pas bénéficier, à son lancement, de son jeu étendard "Halo Infinite". Sa sortie a été repoussée, en effet, à 2021, la pandémie ayant affecté le développement du jeu. Microsoft mise, par contre, sur un timing malicieux juste avant la sortie de la PS5 qui s'annonce comme un gros succès

Le cabinet Ampere Analysis prévoit des ventes de 13,5 millions de Xbox Series X et S d'ici la fin de 2021, contre 17,9 millions de PS5 . Il faut dire que Sony pourra surfer sur des titres inédits pour accompagner le lancement de sa nouvelle console, à l'image du très attendu "Spider-Man: Miles Morales".

Conscient de la nécessité de proposer à terme, lui aussi, un catalogue de jeux attractif , Microsoft a cassé sa tirelire fin septembre en s'assurant le contrôle de Bethesda Softworks, l'éditeur des séries à succès "The Elder Scrolls" et "Fallout", pour 7,5 milliards de dollars.

Les atouts de la nouvelle Xbox

"Il ne fait aucun doute que Microsoft est mieux placé pour concurrencer Sony par rapport aux générations Xbox One et PS4", souligne Piers Harding-Rolls, analyste au sein du cabinet Ampere Analysis. Il estime que sa stratégie de "prix échelonnés" lui permettra d'atteindre "différents types de joueur de console".

Autre atout: son positionnement vers un "Netflix du jeu vidéo" avec le Xbox Game Pass , service d'abonnement de jeux dématérialisés qui compte déjà plus de 10 millions d'utilisateurs.

Magasins fermés au lancement

Ce nouveau chapitre de l'histoire des jeux vidéo s'ouvre dans un contexte particulier. Cette fois-ci, on le verra pas de lancement en grande pompe, donnant lieu à des files d'attente devant les magasins du monde entier. En cause: le coronavirus et les nouvelles restrictions imposées dans plusieurs pays.