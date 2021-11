Microsoft va investir plus d’un milliard d’euros en Belgique

Microsoft annonce des investissements massifs en Belgique, dont la construction d’une infrastructure de trois datacenters.

Après la récente annonce de Google d’investir dans son site de Saint-Ghislain et de s’implanter à Farciennes, c’est au tour de Microsoft d’annoncer de nouveaux investissements sur notre territoire. Ici aussi, il est question d'un datacenter, mais pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un "datacenter région".

31,5 milliards d'euros Le service cloud de Microsoft et cette nouvelle infrastructure pourraient aider la Belgique à générer jusqu'à 31,5 milliards d'euros en nouveaux revenus.

Cette appellation signifie que la Belgique a été sélectionnée pour accueillir une infrastructure de pointe du géant américain qui consistera en la modernisation et la construction de nouvelles unités dans trois sites différents en Belgique. Selon Microsoft et son patron belge, Didier Ongena, "c’est une infrastructure qui va profiter à l’économie belge dans son ensemble."

De nombreux avantages économiques

Pour étayer ses propos, l'entreprise, présente depuis 1989 en Belgique, s'appuie sur des chiffres d’IDC (International Data Corporation). Ceux-ci indiquent que le service cloud de Microsoft et cette nouvelle infrastructure pourraient aider la Belgique à générer jusqu'à 31,5 milliards d'euros en nouveaux revenus et à créer plus de 60.000 emplois au cours des quatre prochaines années. Des chiffres qu’il faut accueillir avec les précautions d’usage.

Ce qui est certain, c’est que cette infrastructure est destinée aux clients belges de Microsoft et pourrait changer la donne sur deux points précis. "Avoir une telle infrastructure sur son territoire cela va permettre à la Belgique et ses entreprises de pouvoir stocker et traiter leurs données localement. L’autre point essentiel de cet investissement, c'est la réduction du temps de latence." On parle ici de millisecondes, mais qui peuvent faire la différence pour certaines entreprises, notamment dans le secteur médical ou pour les technologies de pointe.

"Le marché belge présente des chiffres de croissance supérieurs à la moyenne mondiale." Didier Ongena Directeur général de Microsoft BeLux

"Un investissement à neuf zéros"

Jusqu’ici, seuls l’Irlande et les Pays-Bas avaient ce type d’infrastructure en Europe. La Belgique occupera désormais une place de choix sur la carte du monde version Microsoft. Pour cela, Didier Ongena a dû convaincre la direction de l'entreprise américaine.

"Je suis l’ambassadeur de Microsoft en Belgique, mais aussi celui de la Belgique auprès de Microsoft. Le marché belge présente des chiffres de croissance supérieurs à la moyenne mondiale". Une croissance qui s'explique en partie par le retard pris par notre pays en matière d'adoption du cloud.

Il ne faut pas négliger "l’impact sur l’écosystème de 4.000 partenaires que nous avons en Belgique". Didier Ongena

Didier Ongena n'est pas autorisé à communiquer le montant exact de l’investissement, mais a accepté de nous confier qu’il s’agit "d’un investissement à neuf zéros pour la partie infrastructure du projet et que l’engagement porte sur minimum 10 ans". Les accords concernant l'aménagement des trois sites sont scellés, mais aucune date précise n’a été communiquée pour la mise en service officielle de l'infrastructure.

La digitalisation de l'économie belge

L’intérêt d’avoir ce type d’infrastructure technologique pour un pays est à analyser sur plusieurs plans. Tout d’abord, il y a l’impact direct en termes d’investissement et d’emplois sur les différents sites. Même si les sites n’appartiennent pas à Microsoft, qui fonctionne via des leasings de centres existants, la gestion et la maintenance de la future infrastructure occupera des centaines d’emplois.

Ensuite, il ne faut pas négliger "l’impact sur l’écosystème de 4.000 partenaires que nous avons en Belgique", selon Didier Ongena. "Pour développer son économie, la Belgique a besoin d'une infrastructure de pointe couplée aux normes les plus élevées en matière de sécurité et de confidentialité, permettant aux entreprises d'innover plus rapidement et d'être plus compétitives. En investissant dans un "datacenter region" en Belgique, "Microsoft crée les meilleures conditions pour la digitalisation de l'économie belge", toujours selon Didier Ongena.

"Ces dernières semaines, la Belgique a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait jouer un rôle de premier plan en Europe." Alexander De Croo Premier ministre

Un plan d'investissements sur plusieurs années

La future infrastructure fait partie d’un plan d'investissements sur plusieurs années dans notre pays. Ce plan est baptisé Digital AmBEtion et irait, selon Microsoft, au-delà des infrastructures. Une annonce qui réjouit assez logiquement le premier ministre Alexander De Croo.

"Microsoft a fait un choix fort en choisissant la Belgique comme lieu d'implantation de son prochain 'datacenter region'. Cet engagement s'accompagne d'investissements qui renforcent une fois de plus notre compétitivité digitale et contribueront également à créer de nouvelles opportunités économiques à travers le pays. Ces dernières semaines, la Belgique a prouvé à plusieurs reprises qu'elle pouvait jouer un rôle de premier plan en Europe", s'est-il félicité.

60 Datacenter Region Il existe 60 infrastructures du type "datacenter region" dans le monde.

Avec ce "datacenter region", la Belgique rejoindra la plus grande infrastructure cloud au monde, avec plus de 60 "datacenter regions" annoncés à ce jour par Microsoft. Un signal fort du géant américain qui réaffirme sa présence sur le sol belge de manière durable. L’impact de cette annonce sur la transformation digitale et l’économie de la Belgique devra encore être démontré dans les années à venir. Microsoft et son patron belge promettent de nouvelles annonces dans les prochains mois.