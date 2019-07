Microsoft veut investir un milliard dans l'IA

Le géant américain annonce vouloir investir dans OpenAI, une start-up spécialisée dans l’intelligence artificielle. De quoi permettre au groupe de s’installer un peu plus sur ce marché toujours plus prometteur.

Microsoft s’apprête à faire un nouveau pas très important dans le monde de l’intelligence artificielle. Le groupe américain vient d’annoncer son intention d’investir massivement dans OpenAI, une start-up de la Silicon Valley spécialisée dans le domaine. Le géant s’est ainsi dit prêt à dépenser pas moins d’un milliard de dollars dans la jeune pousse en pleine ascension. Un investissement qui aura notamment pour but de développer une plateforme cloud pour le géant américain et l’aider dans le développement de superordinateurs.

Fondée il y a désormais quatre ans, OpenAI est une start-up qui a pris l’habitude de susciter l’intérêt d’investisseurs prestigieux. Lancée avec un capital de départ d’un milliard de dollars, l’entreprise compte dans ses créateurs des noms comme Elon Musk et Peter Thiel, l’ancien acolyte du fondateur de Tesla et SpaceX lors de l’aventure Paypal, mais aussi Reid Hoffman, le cofondateur du réseau LinkedIn, et Sam Altman, l’actuel CEO d’OpenAI et ancien président de l’accélérateur pour start-ups Y Combinator.