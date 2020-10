Mirmex, le concepteur de moteur version horlogerie

Fondée officiellement en 2017, suite à quatre années de recherche au sein de l'université, Mirmex est spécialisée dans la conception de micromoteurs. Ces derniers s'intègrent aujourd'hui dans un paquet d'objets, mais trouvent principalement leur intérêt dans le secteur médical . "C'est pour le moment notre première cible. On retrouve notamment des micromoteurs dans une série d'outils chirurgicaux et de prothèses. Mais ils ont énormément d'autres débouchés", explique Cédric Van Rossum, le CEO de la spin-off qui emploie dix travailleurs. " On en retrouve aussi dans l'aérospatiale, les drones, l'automatisation de chaînes de production... "

Bandes cuivrées

Investisseurs déjà convaincus

En attendant les contrats se chiffrant en millions d'euros, l'entreprise avance sereinement. Avant de convaincre les géants du médical et de l'aérospatiale, elle a déjà acquis la confiance d'investisseurs. "Nous avons levé quatre millions d'euros l'an dernier auprès de quatre familly offices. Nous avons également le soutien de l’UClouvain qui est dans l’actionnariat et qui nous aide notamment pour toutes les questions de brevets. Nous avons aussi bénéficié de subsides européens", détaille le CEO, visiblement confiant sur la suite de l'aventure. "D'ici un ou deux ans, on pourra déjà atteindre l'équilibre. Reste à savoir si on ne souhaite pas aller plus vite et plus fort. Une deuxième levée de fonds sera alors nécessaire", glisse le patron.