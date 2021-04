Morris Chang, le maître des fondeurs de puces...

Après un court passage à Hong-Kong, ce fils de banquier opte pour les États-Unis et Harvard. Il sera finalement transféré au prestigieux MIT, dans le Massachusetts . Deux diplômes en ingénierie mécanique plus tard, il en sort en 1953, mais avec une fausse note qui lui restera en travers de la gorge: il échoue à plusieurs reprises lors de la défense de sa thèse.

Il crée TSMC en 1987, qui sera soutenue par le gouvernement taïwanais, le néerlandais Philips et plusieurs investisseurs privés, pour devenir le premier – et plus grand – fondeur mondial de semi-conducteurs. Un énorme pari à l'époque. 30 ans plus tard, TSMC détient plus de 50% du marché mondial.