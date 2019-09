MyCellHub lève 1,1 million pour digitaliser les biotechs

MyCellHub propose une plate-forme de gestion et d’analyse de données pour la production de produits biopharmaceutiques comme les thérapies cellulaires ou immunologiques. Son logiciel fournit une application pour tablette avec des instructions de travail interactives pour aider les opérateurs dans les environnements de production stériles. Le but est d’automatiser la collecte de données et les tâches de reporting, ce qui peut représenter un gain de temps considérable pour le secteur.

Des coûts d’acquisition faibles

Cette spin-off de la KU Leuven est née pendant le doctorat de son CEO et fondateur, Toon Lambrechts. À cette époque, le doctorant a constaté à quel point les données liées aux bioprocédés étaient gérées de façon inefficace. Après une première période d’implémentation et de test au sein de la KU Leuven, MyCellHub a intégré l’accélérateur, de start-ups Start it @KBC. La jeune pousse a alors acquis une licence exclusive sur le logiciel qu’elle commercialise.

S’acheter du temps

Derrière cette levée de fonds, on retrouve Noshaq, The Faktory, Gemma Frisius Fund et The CoFoundry. Quant à la destination des fonds, c’est Sébastien de Bournonville qui l’explique: "Nous voulons bien évidemment accélérer le lancement de la plate-forme et engager différents profils, mais notre idée est aussi de pouvoir arriver sur le marché comme un partenaire de confiance pour nos clients et ce sur le long terme", un élément déterminant pour ce secteur industriel, mais qui demande des fonds et du temps. La première partie du contrat est donc remplie, reste à maîtriser la temporalité d’un secteur qui n’aime pas attendre.