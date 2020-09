Myskillcamp lève 2,1 millions pour ses formations en ligne

Deux nouveaux actionnaires entrent au capital de la scale-up belge pour lui permettre de viser l’international.

myskillcamp a développé une plateforme qui permet aux entreprises de créer rapidement leur infrastructure de formations en ligne et de mettre des milliers de contenus de formations à disposition de leurs collaborateurs.

"Nous proposons déjà plus de 300.000 formations en ligne." Kevin Tillier Co-fondateur et CEO de myskillcamp

La scale-up a séduit de nombreuses entreprises comme Thalys, Sodexo, D’Ieteren Auto, Decathlon et Elia. "Nous proposons déjà plus de 300.000 formations en ligne, sous plusieurs formats et en 18 langues, développées par des éditeurs réputés sur le marché", explique Kevin Tillier, co-fondateur et CEO de myskillcamp.

Expansion internationale

Pour lever 2,1 millions d’euros, la scale-up belge a activé ses actionnaires historiques comme Leansquare (Noshaq) et Seederfund, des investisseurs privés et surtout deux fonds d’investissement, dont les Belges de Inventures et les Anglais du fonds Conviction. Myskillcamp avait déjà levé 1 million d’euros fin 2018.

"Pendant la crise (sanitaire), nous avons observé une forte augmentation du nombre d'utilisateurs et une accélération de nos cycles de vente." Kevin Tillier Co-fondateur et CEO de myskillcamp

"Pendant la crise due au Covid-19, nous avons pu observer une forte augmentation du nombre d’utilisateurs de la plateforme, et une accélération de nos cycles de vente. Les nouvelles fonctionnalités que nous nous apprêtons à lancer vont encore renforcer cette tendance", explique Kevin Tillier.

Etoffer le catalogue pour mieux s’exporter

La plateforme s’apprête en effet à lancer deux nouvelles fonctionnalités. La première basée sur une intelligence artificielle qui intégrera des recommandations sur mesure en fonction des compétences et de l’employé. La deuxième est une carte de paiement pour faciliter la gestion des budgets de formations pour les départements RH des entreprises.