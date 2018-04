Nationbuilder, la société qui récolte nos données et qui monte

Le scandale Cambridge Analytica a redonné de la vigueur au débat sur la confidentialité et la protection des données. Seulement, il s'avère que la récolte d'informations individuelles est devenue un filon électoral exploité par les partis politiques.

Des données parfois utilisées à des fins politiques et que les partis français n'hésitent pas à exploiter lors de leurs campagnes politiques.

S'assurer une manne électorale

La plateforme entend collecter les données des électeurs afin que le parti puisse viser le public le plus susceptible de voter pour lui. Le recours à cette technologie numérique est un enjeu majeur pour mobiliser un réseau d'électeurs potentiels.

"Les opérations de prospection politique recourent désormais massivement aux données à caractère personnel, dans l'objectif de cibler plus précisément le contenu des messages adressés selon le profil du public concerné", explique la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

"Cela permet d’aller frapper à la bonne porte et de passer le bon appel. Plus que le grand nombre, c’est la qualité des données qui en fait la richesse. L’idée n’est plus de frapper à cinq millions de portes mais à 500.000 portes qui s’ouvriront", avait commenté à L'Opinion Axel Calandre, responsable numérique du parti de droite.