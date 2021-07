Netflix entame sa diversification avec les jeux vidéos

On savait Netflix en quête de diversification, mais la nouvelle du recrutement de Mike Verdu a surpris beaucoup de monde. Netflix a recruté cet ancien vice-président de Facebook pour devenir son responsable en charge des jeux vidéos. Le quinquagénaire est un vétéran de l'industrie du jeux vidéos et de la Silicon Valley et a notamment effectué des passages chez Atari, Electronic Arts et Zynga. Un signal que la plateforme américaine de vidéos en ligne souhaite se diversifier et capter une partie des revenus d'une industrie en forte croissance.