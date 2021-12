Nethys: l'ex-directeur de McKinsey Belgique inculpé pour la vente de Win

Le dossier judiciaire le plus avancé de la galaxie Nethys est celui qui concerne la vente de la société Win, spécialisée dans le numérique et les réseaux télécom.

Le dossier de la vente de Win à François Fornieri est la plus avancée des procédures judiciaires de la galaxie Nethys. Jacques Bughin, ex-senior partner du cabinet de consultance, est inculpé.

Il y a plus de deux ans, l’affaire éclatait. Cela semble loin aujourd’hui, mais les dossiers Nethys avancent toujours. Saucissonnés en plusieurs volets afin d’éviter un procès "mammouth" et des retards dans le traitement de l’affaire, ils progressent à des vitesses différentes. Selon nos informations, parmi ces dossiers-là, celui de la vente de Win est le plus abouti, celui qui, le premier, pourrait connaître son épilogue judiciaire.

Cette société wallonne spécialisée dans le numérique et les réseaux télécom, née en 1998 et rachetée en 2009 par Nethys à Belgacom pour un euro, comptait au moment des faits environ 90 salariés, ainsi qu’un datacenter de 1.200 m² à Villers-le-Bouillet. Elle est au centre d’un processus de vente qui intéresse de près le juge d’instruction Frédéric Frenay, à la tête des instructions de l’affaire Nethys.

Abus de biens sociaux et détournement de fonds publics

Selon plusieurs sources proches du dossier, les investigations dans le dossier de la vente de Win sont bien avancées. Il y a plusieurs mois, le juge Frenay a inculpé Jacques Bughin, le "senior partner" et ancien directeur de McKinsey Belgique, pour des préventions d’association de malfaiteurs, abus de biens sociaux et détournement de fonds publics. Jacques Bughin était devenu un habitué du siège de Nethys, rue Louvrex à Liège. Le consultant y avait son rond de serviette: en cinq années, McKinsey Belgique, antenne locale d’un des plus puissants cabinets de conseil en stratégie au monde, avait perçu 20 millions d’euros de la part de l’intercommunale pour ses études, avait révélé en 2020 Julie Fernandez Fernandez, la présidente d’Enodia.

Après s’être séparé de Jacques Bughin à la fin 2019, McKinsey avait fait réaliser un audit sur le travail effectué par le consultant chez Nethys. "Cet audit a montré que le travail fourni par McKinsey ne répondait pas à nos standards", avait alors expliqué le cabinet de consultance, tout en versant 7 millions d’euros à Nethys, à titre de remboursement d’honoraires. Une manière pour le géant de la consultance de s’éviter un procès douloureux.

Toujours selon nos informations, un responsable belge de McKinsey a été entendu par les enquêteurs, se désolidarisant des pratiques présumées de son ancien directeur. Contactés, Jacques Bughin et son avocate n’ont pas donné suite à nos sollicitations. Quant au parquet général de Liège, en charge du dossier, il n’a souhaité faire aucun commentaire.

Une méthode de calcul qui interroge

Comment en est-on arrivé là? Le juge Frenay et les enquêteurs de l’Office central de répression de la corruption (OCRC) estiment, selon nos informations, qu’il y a des pièces suffisantes au dossier pour interroger la sous-valorisation de Win. Celle-ci avait, en effet, été acquise par Ardentia Tech, société créée pour l’occasion par l’homme d’affaires liégeois et patron de Mithra François Fornieri, pour une somme avoisinant les 8 millions d’euros, sur la base d’une estimation réalisée par Jacques Bughin et ses services.

7 à 9 millions d'euros André Kilesse (cabinet BDO) a conclu, devant le conseil d'administration de Nethys, que Win valait entre 7 et 9 millions d'euros.

Critiqué de toutes parts, Stéphane Moreau souhaitait être "exfiltré" de son poste de CEO de Nethys et s’apprêtait à tenir de hautes responsabilités dans Win. Problème: le chiffre de 8 millions d’euros semblait inférieur à la valeur réelle de l’entreprise.

Le 8 octobre 2019, le cabinet d’avocat Matray faisait une présentation devant le conseil d’administration d’Enodia pour expliquer qu’un appel d’offres pour la vente de Win n’était pas nécessaire. Le même jour, André Kilesse (cabinet BDO) présentait un avis externe aux administrateurs d’Enodia et, sur la base de la documentation fournie par McKinsey, concluait, après trois méthodes de calcul différentes, que l’entreprise valait entre 7 et 9 millions d’euros.

Il apparaît aujourd’hui que c’est le mode de calcul de la valorisation qui pose question. Plusieurs méthodes permettent d’évaluer la valeur d’une entreprise. L’une des plus répandues consiste à prendre l’ebitda de l’entreprise (résultats avant impôts) et de le multiplier par un facteur qui dépend du secteur d’activité. À l’époque, dans le secteur des télécoms – où évolue Win –, ce facteur était de 7. L’ebitda de Win s’élevant à 4 millions, la société pouvait être valorisée à 28 millions. Il semblerait, ici, que le mode de calcul choisi par McKinsey ait été "ebitda moins capex" (soit l’ebitda auquel on soustrait les investissements), une méthode qui a fait tomber de leur chaise la plupart des spécialistes que nous avons interrogés sur la question.

"Entre 30 et 35 millions d'euros"

"Le minimum de la valorisation de Win était de 15 à 18 millions d'euros, jusqu'à 35 au maximum." Une source industrielle

Au fil des années, plusieurs entreprises avaient fait connaître leur intérêt pour Win, malgré l’absence de mise sur le marché. Ainsi, NRB (filiale d’Ethias) avait estimé la valeur de Win "entre 30 et 35 millions d’euros sujets à correction après due diligence", selon une source interne à l’entreprise, contactée par L’Echo. NTT, intégrateur de réseau IT en entreprises, avait aussi marqué son intérêt. "Si la société avait été mise sur le marché, nous serions allés voir", nous a indiqué son CEO, Pierre Dumont, qui considère que la société vaut aujourd'hui entre 10 et 12 millions, "sa seule vraie valeur étant son datacenter et sa base de clientèle". Pour une autre source industrielle, "le minimum de la valorisation était de 15 à 18 millions, jusqu'à 35 au maximum".