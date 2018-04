"Notre principale concurrente, c'est la télévision commerciale", estime le CEO de Netflix

Cette année, Netflix compte débourser un milliard de dollars pour des productions européennes, afin de mener à bien son ambitieux projet de développement dans notre région. Rencontre avec Reed Hastings, CEO de Netflix. "Ce n’est qu’un début."

"Un ‘americano’ ? Merci, mais je préfère un expresso." Reed Hastings, patron du très populaire service de streaming vidéo Netflix , avait le sourire lorsque nous l’avons rencontré à Rome. Il y a annoncé, à peine quelques jours après des résultats trimestriels impressionnants, qu’il lançait un "putsch" sur le marché européen. Actuellement, pas moins de 55 productions Netflix sont en chantier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA ou Europe, Middle East & Africa). Sur l’ensemble de l’année, les abonnés de Netflix pourront regarder plus de 100 réalisations de 16 pays de la région.

Pour le développement des "Originals" (productions propres) et l’achat d’autres productions, Netflix aura dépensé pas moins d’un milliard de dollars, soit le double des prévisions. Cet investissement représente 35.000 emplois. Dans une interview avec la rédaction, Hasting a indiqué clairement que ce n’était qu’un début et qu’il ne craignait pas la concurrence.

Ces dernières années, Netflix a bénéficié d’une sorte de monopole sur le marché du streaming. Comment voyez-vous l’évolution au cours des cinq prochaines années ?

Ce qui est intéressant avec internet, c’est qu’il permet de toucher un large public. Le revers de la médaille, c’est qu’il autorise aussi le développement rapide de nouveaux concurrents. Qui remporteront du succès, c’est certain. Mais je crois que les gens auront plusieurs abonnements de streaming. Ces dernières années, nous nous sommes bien développés aux États-Unis. Mais HBO (chaîne de télévision payante aux Etats-Unis, également présente dans d’autres pays dont le Canada et la France, NDLR) a également marqué des points malgré notre croissance. Le marché est encore relativement jeune et il y a de place pour plusieurs entreprises.

Disney compte lancer son propre service de streaming en 2019. Ce n’est pas n’importe qui.

Nous ne savons pas comment cela va se passer. C’est une marque forte et ils ont pu racheter 21th Century Fox. Ils ne se lanceront aux États-Unis qu’en 2019, donc la concurrence n’est pas pour demain. Mais dans cinq ans, Disney pourra être un sérieux rival. Une fois de plus: de nombreuses personnes souscriront plusieurs abonnements. Un nombre important d’abonnés Netflix sont également clients de HBO. Vous pouvez comparer la situation aux smartphones. Quelques applis sont beaucoup utilisées, et des dizaines d’autres à peine. Nous devons faire partie de la première catégorie.

Pourquoi l’Europe est-elle aussi importante pour Netflix ?

Parmi les scénarios et histoires les plus populaires au monde, beaucoup viennent d’Europe. Nous voulons établir un lien avec les auteurs européens pour élargir notre public international. Nous voulons être perçus comme une entreprise mondiale, qui met des productions locales à l’honneur. L’Europe fait partie de nos priorités en matière d’investissements. Elle est suivie de près par l’Amérique latine.

Ces productions locales font-elles réellement la différence ? Nous sommes pourtant très nombreux à regarder House of Cards, une série sur le président américain.

Certaines personnes sont très ouvertes sur le monde, voyagent beaucoup et aiment essayer de nouveaux services, qu’ils soient indiens ou brésiliens. Mais ceux qui sont un peu plus conservateurs pourraient décider de s’abonner pour ces productions locales.

Comment voyez-vous la concurrence des chaînes publiques et commerciales ? En Europe, elles sont très bien ancrées dans les habitudes, contrairement aux chaînes payantes.

Les chaînes publiques n’ont rien à craindre. Elles sont subsidiées par les autorités. Nous collaborons avec bon nombre d’entre elles. Si elles créent une série pour leur propre pays, elles peuvent sans problème nous vendre les droits internationaux. Nous serons davantage en concurrence avec les groupes de médias commerciaux. Mais nous ne vivons pas de la publicité et les annonceurs continueront à payer pour leur marketing. Il est vrai que si le nombre de téléspectateurs diminue, les tarifs publicitaires baisseront. Mais je ne pense pas que cela arrivera.

Voyez-vous des points faibles à votre modèle ? Par exemple, de nombreux jeunes partagent un abonnement.

Je préfère qu’ils partagent un abonnement plutôt que de nous pirater. S’ils sont jeunes et que leurs revenus sont limités, je n’y vois aucun problème. Ils paieront plus tard, quand ils en auront les moyens. Nous devrions applaudir le fait que grâce à Netflix et Spotify, les gens ont appris à nouveau à payer pour ce qu’ils regardent ou écoutent. Bien entendu, nous n’encourageons pas ce genre de partage, mais nous n’allons pas nous lancer dans un contrôle d’accès biométrique.

De nombreux téléspectateurs souscrivent un abonnement, paient, mais l’utilisent à peine.

Nous n’avons rien à y gagner, car dans ce cas, ils ne parlent pas à leurs amis des films qu’ils ont vus. Et c’est un de nos objectifs. Vous payez, nous vous en sommes reconnaissants et nous vous offrons en échange des films que vous aimez et dont vous discuterez avec vos amis. Nous ne partons jamais du principe que les gens s’abonnent à Netflix pour une seule production. Vous en entendez parler et peut-être déciderez-vous de franchir le pas si, au même moment, vos amis vous conseillent de regarder Stranger Things.