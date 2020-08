"Nous voulons jouer dans la Champions League des fonds technologiques"

Le fonds technologique d’Econopolis, l’entreprise de gestion d’actifs créée par Geert Noels, souffle sa première bougie. Lancé il y a un an par Siddy Jobe et Marc Langeveld, le fonds Exponential Technologies se classe aujourd’hui dans le top 20 mondial dans son secteur, pourtant l’année n’a pas été un long fleuve tranquille pour les deux gestionnaires. "Nous avons démarré doucement avec 7 millions d’actifs en août dernier au moment des premières tensions entre la Chine et les États-Unis", nous explique Siddy Jobe. Aujourd’hui, le cap des 90 millions d’euros en gestion est sur le point d’être atteint. Entre-temps, les tensions sino-américaines se sont intensifiées et se concentrent de plus en plus sur le secteur technologique.