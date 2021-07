Odoo explose le statut de Licorne

La SRIW et Noshaq engrangent une plus value de 25 millions d'euros en cèdant moins de 1% de leur participation dans Odoo.

Entré au capital d'Odoo il y a un peu plus de 18 mois à hauteur de 90 millions d'euros, Summit accroît aujourd'hui son poids dans l'entreprise brabançonne à la faveur de la sortie de Xange et de la réduction de la participation de Sofinnova, deux actionnaires historiques du groupe. Montant de l'opération: 180 millions d'euros. Dans la foulée, le pôle public wallon constitué par la SRIW et Noshaq engrange une plus-value de 25 millions d'euros (soit le montant investi en différents tours de table) en réduisant sa participation de près de 1% seulement. Ensemble, les deux invests wallonnes détiennent encore 10% d'Odoo. 25 millions pour moins d'un pour cent, faites le compte: la valorisation dépasse donc largement les 2 milliards d'euros. En décembre 2019, lors de l'entrée de Summit, elle était de 400 millions d'euros.

Licorne wallonne

Odoo devient donc la première "licorne" wallonne. Elle explose même le concept qui qualifie les start-ups technologiques non cotées qui dépassent le milliard de dollars de valorisation. Ce montant astronomique laisse Collibra et Combell , jusqu'ici seules start-ups belges ayant dépassé le milliard de dollars de valorisation derrière Odoo. Avant l'entrée de Sofina dans son capital, Collibra était estimée à 2,3 milliards d'euros. Et cela place Odoo dans le milieu du classement officieux des quelque 160 licornes recensées dans le monde.

"Pas besoin de cash"

"C'est évidemment un signal très positif envoyé au marché. Et le cas échéant, cela offre une belle porte de sortie aux minoritaires. Mais dans l'absolu, cela ne change pas grand-chose en interne", tempère Fabien Pinckaers. En termes de notoriété, par contre, ce statut de "Licorne" devrait avoir un certain impact. "La base de notre clientèle et de nos prospects était jusqu'ici dans le monde des PME, ce qui ne change pas beaucoup. Mais depuis plus d'un an, nous mettons davantage l'accent sur les grandes entreprises internationales. Et là, la taille et le soutien de Summit Partners peuvent avoir un effet positif, un gage de crédibilité pour l'entreprise."