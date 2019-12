Odoo lève près de 81 millions d'euros

Le spécialiste du logiciel de gestion d’entreprises, Odoo annonce avoir reçu un appoint financier notamment d'investisseurs américains et de la SRIW.

Odoo, la scale up wallonne active dans les logiciels de gestion d'entreprises lève 90 millions de dollars (quelque 81 millions d'euros). Le fonds d’investissement américain Summit injecte ainsi 50 millions d'euros. Les quelque 31 millions d'euros restants proviennent de la SRIW, Noshaq (ex-Meusinvest) et du management.

Summit Partners rejoint la direction et les actionnaires actuels, dont la SRIW, Sofinnova et XAnge, dans le capital de la société. La SRIW (qui détenait déjà 6%), Noshaq et le management assurent ainsi toujours l'ancrage wallon de la société.

L'objectif de cette levée de fonds: soutenir Odoo dans le développement et l'expansion globale, lit-on dans un communiqué

"Avec une augmentation du chiffre d’affaires supérieure à 50% chaque année au cours des dix dernières années, Odoo est l’une des plus importantes "Success story" technologique Belge. Pour soutenir la croissance et l’expansion mondiale visée, Odoo a élargi son équipe et compte aujourd’hui plus de 750 employés(300 membres de l’équipe ont rejoint Odoo en 2019) et à des bureaux à San Francisco,en Inde, à Hong Kong et à Dubaï."

La SRIW croit en le potentiel

Dans un communiqué distinct, la SRIW explique son investissement par le potentiel que représente Odoo. "Nous croyons que la société est loin d’être au bout de sa croissance. Son business model, son nombre d’utilisateurs, la solution qu’elle apporte dans un marché gigantesque, lui donnent encore des perspectives importantes. Son implantation internationale, notamment aux états unis, est impressionnante."

Le bras financier de la Région wallonne ajoute encore que cet investissement est "un signal que l’on veut donner au marché et aux autres start up. Nous finançons les start up, mais avons aussi les moyens de financer de vraies scale ups pour maintenir leur centre de décision en Wallonie".