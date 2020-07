Odoo passe le cap des mille employés

Dans les écoles

Le problème réside dans le manque de talents sur le marché, mais aussi plus en amont. "Le développement informatique n'est pas assez enseigné dans les écoles, dès le plus jeune âge", affirme Pinckaers, convaincu que cette discipline développe la créativité, mais aussi une logique et une réflexion cartésienne très utiles pour le management et l'esprit d'entreprise.