Odoo veut recruter 1.000 personnes en 2021, dont 500 en Belgique

Après avoir passé le cap des 500 employés en Belgique et du millième au niveau mondial cet été, Odoo compte purement et simplement doubler ses effectifs . Le développeur wallon annonce vouloir recruter 1.000 personnes, dont 500 en Belgique, en 2021 .

L'un des fleurons technologiques du pays veut "répondre à la demande du marché et changer la donne sur le grand échiquier de l’IT". Odoo mise sur le succès de la nouvelle version de son logiciel de comptabilité sortie il y a 2 mois, et sur celui qui permet la création de sites internet .

Des talents difficiles à trouver

Cette annonce fait écho aux complaintes du CEO d'Odoo, Fabien Pinckaers, concernant les difficultés à trouver des talents numériques en Belgique. Il se plaignait encore récemment dans une interview à L'Echo du manque de talents sur le marché belge , mais aussi plus en amont. "Le développement informatique n'est pas assez enseigné dans les écoles , dès le plus jeune âge", selon Fabien Pinckaers.

Pour remédier au problème et tenter d'attirer les talents chez lui, il a lancé une nouvelle campagne de recrutement, avec une prime de 5.000 euros à l'engagement . Coutumier du fait, il avait déjà tenté d'attirer les meilleurs développeurs avec des primes allant jusqu'à 10.000 euros l'année dernière .

10.000 employés en 2025

Fabien Pinckaers détaille ses ambitions : “Il n'existe qu'une seule mégasociété IT en Europe: SAP. Elle est évaluée à 124 milliards de dollars. La deuxième plus grande, Sage, également dans les logiciels de gestion, est 17 fois plus petite (8.4 milliards de dollars). Tous les autres géants de l’IT fournissant des services en Europe sont américains. Odoo a pour ambition de faire pencher la balance en Belgique en se faisant une place parmi les géants de l'IT”.