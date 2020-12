"On est face à ordinateur un peu con..."

Il se tourne vers la Région wallonne pour obtenir les aides Covid. Et c'est là qu'une partie de ses ennuis commence. Il s'aperçoit que les statuts de sa société ne rentrent dans aucune des cases prévues dans la liste des codes Nace couverts par les aides , même si ses activités y correspondent pourtant. "Dans l'urgence, j'ai dû contacter le guichet de l'entreprise pour adapter et republier ses statuts. Un parcours du combattant."

Durant le confinement, il fait des pieds et des mains pour réclamer des paiements en retard, il vend une partie de son stock et de son matériel pour libérer des liquidités et payer ses charges. Résultat, son chiffre d'affaires passe de zéro au deuxième trimestre à 85% de ce qu'il était en 2019 au troisième trimestre. Il n'est donc plus éligible pour les aides, alors même qu'il n'a pas effectué la moindre prestation ...

Mais quand le vent tourne avec le confinement, la banque change de ton . Elle exerce le mandat hypothécaire, saisit sur les comptes les 12.000 euros de frais et bloque une ligne de crédit de 100.000 euros prévue pour les travaux. "Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec un découvert de 60.000 euros."

Mais les charges et les frais fixes continuent à tomber: les taxes, les remboursements de crédits, les assurances. "Et impossible d'obtenir un crédit-pont pour y faire face", raconte Pascal Japsenne. "Aujourd'hui, je cherche tous les moyens possibles pour trouver des ressources et équilibrer mes comptes. J'ai dû louer mon bâtiment pour en payer les traites, je vais devoir me résoudre à vendre notre parc automobile, je mets ma société en sommeil et je cherche un boulot..."