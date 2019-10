OnePlus veut se faire une place sur le marché belge

Répandue surtout chez un public connaisseur, la marque de smartphones chinoise OnePlus a décidé de s’attaquer sérieusement à la Belgique. Elle s’est installée il y a un peu moins d’un mois en plein centre de Bruxelles. Ce premier petit bureau a pour mission d’accroître la notoriété et les ventes de la marque de Shenzhen .

" Nous sommes actuellement trois mais nous allons encore engager , explique David Sanmartin, le nouveau country manager. C’est important d’avoir une implantation locale avec des collaborateurs qui connaissent le marché. " Ce nouveau bureau est le dixième sur le Vieux Continent pour le groupe qui est déjà présent dans la plupart des pays d’Europe de l’ouest et du nord.

Proximus comme revendeur

Afin de toucher un plus large public, la marque a aussi signé un partenariat avec Proximus qui devient ainsi le revendeur officiel des OnePlus 7T et 7T Pro, le dernier modèle de la marque.

"Nos produits sont déjà en vente à la Fnac depuis six mois. La collaboration avec Proximus va nous permettre d’être dans 200 points de vente et de proposer des offres combinées à des abonnements", explique encore le patron qui apprécie aussi de pouvoir associer ses téléphones au "shift to digital" entamé par la marque mauve. "C’est une vision qui nous correspond bien. L’offre Epic, leur investissement avec Shadow (start-up active dans le cloud gaming, NDLR) ou dans l’e-game sont des aspects qui touchent un public millennial qui correspond bien à notre cible."