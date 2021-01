Oqton, la start-up belge qui veut révolutionner les manufactures lève 40 millions de dollars

Partagée entre San Francisco et Gand, la start-up Oqton a déjà tout d’une entreprise mondiale, mais pourtant elle est très peu connue chez nous. Ses fondateurs sont pourtant loin d’être des inconnus puisqu’il s’agit de Ben Schrauwen et Samir Hanna, deux anciens directeurs d’Autodesk, un géant américain de l’édition de logiciel informatiques.

La start-up vient de lever 40 millions de dollars pour passer au stade supérieur. Les investisseurs se sont pressés au portillon pour investir dans la future pépite gantoise et son logiciel. Un logiciel baptisé "FactoryOS" qui permet d’automatiser et d’optimiser grâce à l’intelligence artificielle. Il s’adresse particulièrement à l’industrie manufacturière car il permet par exemple d’éliminer les tâches répétitives , accéder à des technologies à distance d’un site à l’autre et optimiser la planification de leur production pour améliorer l’utilisation et la qualité de leurs produits.

40 millions pour conquérir l’Europe et la Chine

Le tour de table qui a permis de récolter 40 millions de dollars a été mené par Fortino Capital, investisseur régulier dans les logiciels B2B, par PMV, le fonds d’investissement de la Région flamande, et par Sandvik, groupe mondial d'ingénierie. Les fondateurs (Samir Hanna et Ben Schrauwen) et plusieurs business angels, dont Carl Bass (ancien CEO d’Autodesk), Dries Buytaert (Drupal et Acquia) et Peter Mercelis (Layerwise) ont également participé au tour de table. Ces fonds seront utilisés pour poursuivre le développement de la plateforme, mais surtout pour s’étendre sur le marché européen et chinois. "Nous aurions pu lever des fonds facilement à San Francisco, mais nous avions besoin d’investisseurs pour réussir notre expansion européenne", nous explique Ben Schrauwen.