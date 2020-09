Oracle en passe de s’emparer du trésor américain de TikTok

Microsoft est écarté de la course pour racheter TikTok aux États-Unis. Tout profit pour Oracle qui devrait être officialisé comme partenaire technologique de l'app chinoise.

Oracle, dont le patron est l’un des rares alliés de Donald Trump dans la Silicon Valley, serait sur le point d'emporter la mise dans le dossier TikTok. Pour rappel, suite à des accusations d’espionnage, Donald Trump a donné jusqu’au 20 septembre à TikTok, et sa maison-mère chinoise ByteDance, pour céder ses activités sur le sol américain à une entreprise "made in US". Plusieurs candidats se sont dévoilés, y voyant une aubaine commerciale et technologique unique. L’application TikTok aux États-Unis représente 100 millions d’utilisateurs et une croissance qui a rendu jaloux tous ses concurrents.

Microsoft hors-jeu, Oracle près du but

Microsoft semblait, jusqu’il y a peu, tenir la corde pour s’emparer de l’application préférée des adolescents. Le vieux mastodonte technologique avait même créé la surprise en annonçant un partenariat inédit avec le géant de la grande distribution Walmart pour cette offre de rachat. Cela n’a pas suffi puisque l’offre a été rejetée par ByteDance et Microsoft a reconnu sa défaite dans un communiqué.

Avec une candidature dévoilée sur le tard, Oracle ne semblait pas en mesure de rivaliser avec le duo Microsoft-Walmart, alors bien avancé dans les discussions. Plusieurs observateurs avaient même qualifié la candidature d’Oracle de "farfelue". Pourtant, il y a une raison évidente pour laquelle Oracle aurait envie de mettre la main sur une application comme TikTok: les données.

Oracle s’est émancipé de son business initial de construction et vente de bases de données et s'est frayé un chemin vers le «marketing automation» (marketing automatisé, NDLR) et le cloud. L'entreprise n'est plus seulement un créateur et un fournisseur de bases de données. Depuis plusieurs années, sa préoccupation est surtout de monétiser les données et de les rendre pertinentes pour chacun de ses clients. Les données que possède TikTok sont une mine d’or pour Oracle et représentent une cible publicitaire que tous les marketeers rêvent de toucher.

Qu’en pense Pékin?

Un accord entre les deux entités pourrait se faire sous différentes formes, mais une vente pure et simple des activités américaines semble d’ores et déjà exclue. Il y a quelques mois, Oracle s'est associé à l’application de vidéoconférence Zoom via un partenariat technologique qui pourrait servir de base à celui-ci. L'investissement d’Oracle dans la branche US de TikTok correspondrait à une participation minoritaire. Le gouvernement américain pourrait s’en satisfaire à condition qu’Oracle héberge les données des 100 millions d’utilisateurs américains dans son cloud. Un compromis qui tient la route et qui pourrait être officialisé très rapidement, selon le Wall Street Journal. L'accord sera soumis quoi qu’il arrive à l’approbation de la Maison-Blanche. Sans oublier que du côté chinois, on ne compte pas se laisser faire.

Difficile de dire si un accord avec Oracle obtiendra l’approbation de Pékin qui n’apprécie évidemment pas cette vente forcée. En adoptant il y a quelques jours une loi commerciale visant à bloquer l’exportation de technologies, dont le type d’intelligence artificielle utilisé par TikTok pour personnaliser son flux de vidéos, le gouvernement chinois a clairement essayé de compliquer le processus en cours. Certains officiels chinois ont même déclaré ce week-end qu’ils préféreraient voir TikTok arrêter ses activités sur le territoire américain plutôt que de devoir céder sa branche américaine pour quelques centaines de millions de dollars. De Washington à Pékin, personne ne veut perdre la face dans ce dossier qui relève plus de la géopolitique qu’autre chose.

Les utilisateurs mais pas l’algorithme