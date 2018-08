Où en est le "grand projet" d'Agfa-Gevaert?

Cela fait un an qu'Agfa-Gevaert se penche sur la filialisation de son activité d'imagerie médicale. La publication des résultats trimestriels mercredi matin sera, peut-être, l'occasion d'en savoir plus sur l'état d'avancement de ce projet.

La filialisation de l'imagerie médicale

On se souviendra que quelques mois après l’échec du rachat d’Agfa-Gevaert par l’Allemand CompuGroup , le conseil d’administration du groupe de Morstel a demandé, il y a désormais tout juste un an, à la direction d’étudier comment organiser la division HealthCare IT en entité légale indépendante au sein du groupe. En octobre 2017, il a été décidé d’initier les premiers pas pour l’exécution de ce plan qui devrait permettre à cette division de se focaliser sur les grands marchés attractifs dans lesquels elle est déjà active.

Depuis lors, peu d’informations ont filtré sur ce projet. Guy Sips espère que la réunion avec les analystes qui suivra la publication des résultats permettra d’en savoir un peu plus sur son état d’avancement. Il reste à "accumuler" sur la valeur avec un objectif de cours de 4,7 euros. Deux autres brokers suivent la valeur. Degroof Petercam et ING recommandent de la conserver, mais visent des cours différents: 3,95 euros pour le premier et 3,40 euros pour le second.