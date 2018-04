Oui, Facebook collectait des données d'internautes hors réseau

Par exemple, Facebook récupère des informations lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton "J'aime" ou "Partager" sur un autre site (un article sur un site d'information par exemple) ou qu'il accède à un site ou une application via son "login" (ses identifiants) Facebook.

→ l'adresse IP → le navigateur (Chrome, Safari, Explorer...) → le système d'exploitation de l'appareil (Android, Windows etc...).

"Nous exigeons des sites et applications qui utilisent nos outils de vous dire qu'ils collectent des informations et qu'ils les partagent avec nous et exigeons qu'ils vous en demandent l'autorisation", écrit encore David Baser.