P3Lab prend un coup d'avance dans la détection des maladies neurologiques

La start-up médicale P3Lab a conçu un dispositif qui permet de diagnostiquer les maladies neurologiques plus tôt. Elle vient de lever 4,2 millions d'euros auprès de grands noms de l'entrepreneuriat belge et français.

"Nous nous attaquons à la plus grande menace sur la santé publique et la deuxième cause de mortalité au monde: les désordres neurologiques." Les trois fondateurs de P3Lab plantent le décor dans lequel ils ont décidé de lancer leur entreprise et leur innovation. Pour permettre d’obtenir des diagnostics plus objectifs et détecter plus tôt des maladies comme Parkinson, la sclérose en plaques, des lésions cérébrales traumatiques ou la maladie d'Alzheimer, l’équipe de P3Lab mise sur la technologie de l’"Eye-Tracking" qui analyse les mouvements oculaires. "Quand un neurone dégénère, le cerveau va le contourner pour ne plus l’utiliser. On ne détecte la maladie que lorsque le cerveau ne sait plus trouver de chemin alternatif, et il est souvent trop tard. Pour contrôler les mouvements oculaires, le cerveau doit avoir des mécanismes très fins, car cela implique énormément de zones. On peut détecter les variations de ces mouvements très stéréotypés grâce à l’Eye-Tracking", explique Pierre Daye, le directeur technique de la start-up, ancien d’IBA et passionné de neurosciences.

Pour analyser les mouvements oculaires, P3Lab a conçu un dispositif mobile qui comprend un casque avec deux caméras dirigées vers les yeux du patient et une interface d’analyse pour le médecin. Baptisé NeuroClues, le dispositif serait particulièrement efficace dans le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson et permettrait d’éviter une série d’examens complémentaires au patient. "On raccourcit d'un mois le temps nécessaire au patient pour obtenir un diagnostic, et NeuroClues détecte des années à l'avance des symptômes comme le gel de la démarche", d’après Antoine Pouppez, CEO de P3Lab et lui aussi un ancien d’IBA. Le fleuron médical brabançon a des liens très étroits avec la start-up puisque Olivier Legrain, CEO d’IBA, est le président du board et a investi dans la jeune pousse lancée en juillet 2020. Il n’est pas le seul puisqu’elle vient de clore une levée de fonds de 4,2 millions d’euros auprès d'Invest.BW (ex- Nivelinvest), Graph Ventures, le fonds américain de Sébastien de Halleux et Artwall, mais aussi des "Operators Angels", c'est-à-dire des entrepreneurs de renom et encore actifs. On retrouve ainsi autour de la table des personnalités comme Fiona du Monceau (Exevir), Jean-Charles Samuelian (Alan), Thibault Jonckheere (Exothera), Mathieu de Lophem (Skipr) ou encore François-Xavier de Mevius (DLF Venture). Des beaux noms et de l’argent pour accompagner P3Lab vers sa prochaine étape. "Nous devons maintenant obtenir la certification européenne", expliquent les concepteurs du dispositif qui a maturé dans le garage de Pierre Daye pendant plusieurs années avant de voir le jour. Plusieurs exemplaires ont été produits, brevetés et testés. L’objectif est maintenant d’en produire une centaine en 2022, de faire grossir l'équipe qui compte déjà 12 membres et de réaliser les différentes études cliniques nécessaires à la commercialisation. "Le chemin régulatoire est plus court pour une medtech que pour une biotech, nous avons bon espoir d’obtenir le marquage CE dès 2022."

D’autant plus que l’analyse des mouvements oculaires n'est pas neuve puisqu'elle est étudiée depuis des dizaines d’années, comme le confirme Pierre Pouget, le troisième fondateur de P3Lab: "Plus de 110.000 publications scientifiques indiquent l'énorme valeur apportée par l'analyse des mouvements oculaires dans le diagnostic et le suivi des maladies neurologiques." Autre atout, le dispositif est relativement simple à utiliser et à transporter, contrairement aux rares appareils analysant les mouvements oculaires disponibles pour l'instant sur le marché. "La genèse du produit, c’est une frustration de 35 années de recherches et d’utilisation de dispositif complexes et fixes. C’est ingérable sauf pour les gros centres de recherche." Une fois la commercialisation lancée, P3Lab espère populariser son NeuroClues chez les neurologues, mais pas seulement. "À long terme, l’objectif est d’être un outil présent chez les généralistes comme le tensiomètre."

Convaincus par l’intelligence collective, les fondateurs de la start-up médicale ont voulu s’entourer au mieux pour être accompagnés par des entrepreneurs et scientifiques expérimentés. Ils ont noué plusieurs partenariats, dont un stratégique avec le très réputé Institut du cerveau de Paris. P3Lab est donc aussi un peu française. Son siège est à Louvain-la-Neuve, mais une partie de l'équipe est en France. "L’entreprise est née pendant la pandémie, donc nous nous sommes habitués à travailler sans bureau commun, et à tout faire en visioconférence avec l'équipe." Tous les employés de P3Lab sont d'ailleurs actionnaires de l’entreprise, sous le modèle de plus en plus populaire de l’actionnariat salarié. Avec des fonds et des conseils avisés, P3Lab a maintenant tout en main pour atteindre ses premiers objectifs, reste à transformer l’essai.