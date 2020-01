Passage de témoins entre Français à la tête d'Agfa-Gevaert

C’est une page de dix bonnes années qui se tourne chez Agfa . Christian Reinaudo, 65 ans, avait été embauché en 2008 pour diriger la division santé. Deux ans plus tard, il a succédé à Jo Cornu comme CEO de l’ensemble du groupe. Christian Reinaudo continuera à siéger comme membre du conseil d’administration d’Agfa. Il est aussi administrateur chez Biocartis et Domo Medical.

"Reinaudo est devenu CEO dans des circonstances difficiles , commente Klaus Röhrig, président du conseil d’administration. Après la crise de 2008-2009, il a réussi à stabiliser l’entreprise et à restaurer sa rentabilité. Il a déployé une stratégie de croissance pour toutes les activités qui commence à porter ses fruits. Le projet de cession des activités IT de la division soins de santé (finalisée au deuxième trimestre, NDLR) fournira à Agfa les ressources nécessaires (975 millions, NDLR) pour poursuivre sa croissance."

Le défi de Juery sera de confirmer le retour de la croissance pour Agfa et ses activités principalement traditionnelles. Pour cela, il pourra puiser dans les 900 millions de la vente des activités IT de la division santé. Bien qu’une partie du montant ira aux fonds de pension et aux actionnaires…