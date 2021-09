Payer sa place de parking en cryptomonnaie désormais possible à Bruxelles et Anvers

L'application mobile Seety propose de payer son stationnement en cryptomonnaie. Un "pari sur l'avenir", pour la start-up bruxelloise.

La start-up belge Seety (ex-cPark), pionnière en matière de stationnement numérique, continue d'innover. Son application mobile, qui cartographie les zones de parking gratuites et payantes, accepte désormais les paiements en cryptomonnaie à Bruxelles et à Anvers.

Depuis 2018, l'outil communautaire permet à ses utilisateurs de trouver les zones de stationnement les plus avantageuses, d’éviter les amendes de parking et de payer leur stationnement, si nécessaire. En plus des méthodes traditionnelles, il sera donc maintenant possible de payer son stationnement en rue ou dans un parking public avec sept cryptomonnaies différentes. Une première en Belgique.

"Même si ce n'est pas encore le moyen de paiement de tous les jours, nous pensons que c'est par l'utilisation que cela pourra progresser." Hadrien Crespin Fondateur de Seety

Tournés vers le futur

"Depuis la création de la start-up, nous utilisons les dernières technologies afin d'améliorer la mobilité et l’expérience de stationnement. Il était donc important pour nous de pouvoir innover aussi au niveau des moyens de paiements", commente Hadrien Crespin, fondateur de Seety.

"Dans toutes les villes où Seety propose le paiement du stationnement, l’application est systématiquement l’option disponible la moins chère." Hadrien Crespin Fondateur de Seety

"Un pari sur l'avenir", c'est le résumé de la vision de la start-up bruxelloise, qui s'attend à une amélioration de l'efficacité et de l'impact environnemental des cryptomonnaies dans le futur. "Même si ce n'est pas encore le moyen de paiement de tous les jours, nous pensons que c'est par l'utilisation que cela pourra progresser", assure Hadrien Crespin.

Mode d'emploi

Pour payer son stationnement en cryptomonnaie, il suffit d’ouvrir l’application Seety, téléchargeable gratuitement sur l'App store ou Google Play. Dans l’onglet "mes moyens de paiement", l'utilisateur peut alors choisir le montant et la cryptomonnaie qu’il souhaite utiliser pour acheter les crédits Seety.

2 millions d'euros Seety s'attend à un chiffre d'affaires de 400.000 euros en 2021 et vise les 2 millions d'euros en 2022.

Pour le moment, il a le choix entre le bitcoin, l’ethereum, le bitcoin cash, le litecoin, le dai, le dogecoin et l’USD coin. Et pour les frais de transaction ? Aucune différence avec un paiement traditionnel par carte de crédit ou Bancontact. "Par ailleurs, ajoute Hadrien Crespin, dans toutes les villes où Seety propose le paiement du stationnement, l’application est systématiquement l’option disponible la moins chère."

Les chiffres remontent

Si l'entreprise bruxelloise a connu une année 2020 difficile en raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement, son activité a repris ses derniers mois. "Depuis janvier 2021, nous avons vu notre chiffre d’affaires et notre nombre d’utilisateurs actifs repartir fortement à la hausse, se réjouit le fondateur. Nous nous attendons à un chiffre d’affaires de 400.000 euros en 2021 et nous avons pour ambition d’atteindre les 2 millions d'euros en 2022."