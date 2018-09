Perlego lève 4,8 millions de dollars

C’est fait. Comme nous en évoquions l’idée au mois de mars déjà, Perlego vient de boucler sa première opération de taille. La start-up spécialisée dans les livres académiques à la demande vient de lever 4,8 millions de dollars auprès de neuf business angels (dont l’auteur et conférencier flamand Peter Hinssen) et du fonds de capital-risque britannique Accelerated Digital Ventures (ADV).

Et quel business model. Concrètement, la jeune pousse permet aux étudiants de louer leurs bouquins en échange d’un abonnement mensuel, sur un modèle à la Netflix ou à la Spotify. La catalogue est vaste et s’agrandit de jour en jour. "Il ne nous manque plus que deux grands noms", se félicite le patron aux 1.400 éditeurs déjà, lui-même récemment sorti des études, après un passage par l’université de Cambridge et l’université Bocconi (Milan).