Peter Thiel, l'homme qui crée pour les créateurs du futur

Selon Forbes, la fortune de Peter Thiel est estimée à plus de 3 milliards de dollars. Il est à la tête d'une fondation privée qui a pour but de promouvoir la science, la technologie, et la réflexion dans le long terme.

Il est un actif donateur aux associations LBGT American Foundation for Equal Right et GOProud.

Il investit aussi dans la culture: coproduction de film, rédaction d'ouvrage.

Enfin, libertarien invétéré, il soutient le Seasteading Institute qui envisage de créer des îles artificielles dans les eaux internationales; des îles uniquement régies par le principe libertarien.