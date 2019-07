Philips brille sans l'éclairage

Recentré sur les métiers de la santé, le groupe néerlandais affiche des résultats supérieurs aux attentes et réaffirme ses prévisions.

Le groupe a également profité d'une amélioration de sa performance opérationnelle et d'une baisse des frais financiers nets. Philips fait état d'un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros , soit une hausse de 6% à périmètre comparable.

Prévisions pour 2020

Cette performance lui permet de confirmer ses objectifs pour l'horizon 2020 . Philips vise une croissance de 4 à 6% de ses ventes à périmètre comparable ainsi qu'en moyenne une amélioration annuelle de 100 points de base de la marge opérationnelle (Ebita) ajustée entre 2017 et 2020.

"Je suis satisfait de la hausse de 6% du chiffre d'affaires à périmètre comparable au deuxième trimestre, à laquelle toutes les branches ont contribué", a déclaré le directeur général du groupe, Frans van Houten. Il s'est également réjoui d'une "forte croissance de la prise de commandes, de 8% à périmètre comparable, tirée par la demande continue" des produits de Philips dans le secteur diagnostique et traitement , qui comprend, par exemple, les machines d 'imagerie médicale et les scanners .

Le géant néerlandais, qui avait vendu sa première ampoule quelques années après sa fondation en 1891, s'est désormais recentré sur les équipements médicaux et la santé, après s'être retiré de ses activités d'éclairage. Philips fut l'un des groupes les plus renommés pour la fabrication d'ampoules, d'appareils électriques et de postes de télévision.