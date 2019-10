Philips parmi les victimes collatérales de la guerre commerciale

Patatras! Elle était bien partie pour retrouver ses niveaux records de juillet 2000 (54,15 euros). Et voilà qu’elle fait brutalement marche arrière ce jeudi. L’action du fabricant d’équipements médicaux Philips , qui était montée jusqu'à 48,68 euros le 25 septembre dernier, a démarré la séance sur une chute de 9,7% . En cause: un avertissement sur ses objectifs de marge lancé dans la matinée par les dirigeants de ce groupe néerlandais.

"Vers des centres de production régionaux"

Les tarifs touchent une large gamme de produits du groupe entre la Chine et les Etats-Unis, tandis que les sites de fabrication doivent faire face à des droits sur de nombreux composants.

Indéniablement, Philips, qui avait mis le cap sur la Chine pour une partie non négligeable de sa production, compte parmi les victimes collatérales du différend commercial sino-américain et des tarifs douaniers qui ont été décidés. Dans un entretien avec Bloomberg à la fin du mois de juillet, son patron Frans Van Houten disait déjà que "les tarifs touchent une large gamme de produits du groupe entre la Chine et les États-Unis, tandis que les sites de fabrication doivent faire face à des droits sur de nombreux composants ". Van Houten avait chiffré à 20 millions d’euros la charge supplémentaire qu’il aurait à supporter sur le relèvement des tarifs qui avait été annoncé à l’époque.