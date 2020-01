Philips songe à mettre sa division appareils électroménagers à l'étalage

"Cette activité n'est pas un choix stratégique pour notre avenir en tant que leader des technologies de la santé " , a indiqué Frans van Houten ce mardi, à l'occasion de la publication des résultats annuels de son groupe. Et le patron de préciser qu'il était en quête d'" une bonne maison pour que cette entreprise continue de prospérer et de croître au fil du temps."

Structure juridique distincte

Frans van Houten n'a pas voulu donner le montant espéré par Philips grâce à cette vente. Il indique uniquement que "cette activité a de la valeur" et qu'elle "suscitera beaucoup d'intérêt". "Nous chercherons des moyens de vendre (l'activité) ou de la rendre indépendante. L'idée est que Philips n'en sera plus le propriétaire et que nous utiliserons ensuite les recettes pour réinvestir dans l'entreprise", a encore expliqué le patron néerlandais.