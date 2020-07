Piratage en ligne: une adresse en cache parfois une autre

YouTube, et sa maison mère Google, étaient opposés à une société allemande détentrice des droits de deux films qui avaient été mis en ligne sur YouTube et mis à disposition du public de façon illégale.

En 2013 et 2014, les films Parker et Scary Movie 5 ont été chargés sur la plateforme vidéo YouTube sans l’accord de Constantin Film Verleih, titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces œuvres en Allemagne. Ils y ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois. Constantin Film Verleih a alors exigé, de la part de YouTube et de Google, qu’ils lui fournissent un ensemble d’informations relatives à chacun des utilisateurs ayant procédé à la mise en ligne. Le géant américain avait à l’époque refusé et la Cour lui a donné partiellement raison plusieurs années après pour une raison plutôt cocasse.