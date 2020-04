Piximate lance un outil de gestion du trafic dans les grandes surfaces

On a déjà pu l’observer, la pandémie en cours stimule l’inventivité de nos entrepreneurs. En témoigne la solution imaginée en à peine deux semaines par Piximate. Cette start-up basée à La Hulpe est connue pour avoir notamment développé, grâce à l’intelligence artificielle, des outils d’analyse marketing pour les retailers via la collecte de données dans les points de vente (magasins, shopping centers, rues commerçantes…): des caméras permettent d’étudier le comportement du chaland, d’évaluer son âge, de connaître son sexe, pourquoi il achète ou non un produit, tout en respectant sa vie privée. Des chaînes comme Exki ou Ikea ont déjà adopté la technologie.