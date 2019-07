Playground, le fournisseur belge de créativité pour DJ

Un million de téléchargements, un partenariat avec Adidas et l’un des rappeurs américains les plus connus au monde, l’appli de remix belge Playground aligne les succès. Pour ses fondateurs, ce n’est que le début.

Couleur Café et Werchter la semaine dernière, les Ardentes cette semaine, Dour et LaSemo le weekend prochain, cela sent bon le festival. Comme chaque année, des centaines d’artistes débarquent sur le plat pays de la musique pour faire danser les foules. Parmi eux, les DJ sont particulièrement attendus. De quoi certainement faire rêver l’un ou l’autre fan qui se verrait bien être doté de génie créatif devant des platines.

Plutôt que d’investir dans du matériel horriblement cher, l’amateur de scratch peut toutefois commencer petit. Voire tout petit. Par exemple, en téléchargeant Playground. Cette app musicale transforme les tablettes et autres smartphones en espace créatif pour les DJ en herbe. En glissant du doigt et en tapotant l’écran qui se transforme en une "map" faite de couleurs et formes diverses, il est possible de devenir le nouvel Avicii. Les fausses notes sont impossibles, cela sonne plutôt bien et le tout est pour le moins ludique. "Il faut voir les gens essayer quand on présente Playground sur un grand écran posé sur une table. La dernière fois, c’était une maman de famille qui ne lâchait plus l’app et ses ados qui devaient la tirer pour partir", se marre Edwin Joassart.

Avec son collectif de musique, il est à l’origine de cette app. Passionné de technologie et de musique, le Verviétois et ses amis commençaient à s’ennuyer sur leurs instruments classiques. "Dans le monde du DJ, les ‘instruments’ comme les claviers ou les pads sont les mêmes depuis les années 80", lance-t-il. "Mais la nouveauté est essentielle. Lorsque vous poussez sur un bouton, le son qui sortira sera toujours exactement le même. Ce n’est pas comme une guitare où le moindre déplacement du doigt va modifier la sonorité. On cherche donc d’autres moyens pour faire de la musique", explique encore Edwin Joassart.

Merci Apple

La nouvelle façon de "mixer" cartonne. Lancée en 2014, l’app a dépassé il y a peu le million d’utilisateurs. Un succès croissant qui a commencé dès les premiers jours après le lancement. "Le succès a été très rapide avec 20.000 téléchargements durant la première semaine, grâce notamment à un Youtubeur japonais fan de la technologie. Pendant dix minutes, il explique dans une vidéo pourquoi il adore l’app", sourit le jeune patron. Le gros boom est ensuite venu directement de chez Apple. L’app est repérée et mise en avant sur la page d’accueil de l’AppStore. Succès garanti. "Les chiffres se sont envolés. En un mois, on a atteint les 200.000 téléchargements", précise encore Edwin Joassart. Depuis, Playground bénéficie toujours de manière ponctuelle de sa popularité dans les bureaux de la marque à la pomme. "Nous sommes encore régulièrement mis durant quelques semaines en avant dans certains pays ou dans certaines catégories du store. A chaque fois, cela influence le nombre de téléchargements. C’est forcément super pour nous mais beaucoup trop incertain pour miser dessus dans nos plans de croissance", explique le fondateur de Playground. Il ne compte certainement pas se contenter de son million de téléchargements. Selon lui, il en faudra d’ailleurs beaucoup plus. Plutôt de l’ordre des 18 millions pour être rentable. "C’est un plan à long terme sur les cinq ou dix prochaines années. Mais cela ne me semble pas impossible", explique sereinement le patron. Il lui faudra donc un paquet de nouveaux utilisateurs. Mais aussi plus d’outils pour les rendre rentables.

Aujourd’hui, l’app dispose d’un modèle freemium: elle est gratuite au téléchargement avec quelques musiques à remixer. En tout, une quarantaine de morceaux sont disponibles. Des titres forcément plutôt électro mais aussi quelques noms connus comme Roméo Elvis proposent un morceau. "Habituellement, on préfère travailler avec des artistes moins connus ou qui ne sont pas dans des grandes maisons. C’est souvent extrêmement compliqué de travailler avec eux même si nous rétribuons bien mieux les artistes que Spotify", sourit le patron. Pour agrandir sa bibliothèque il faut donc sortir le portefeuille. Ou plutôt le porte-monnaie. "On demande 5 dollars par morceau. Aujourd’hui nous avons un taux de conversion vers le payant d’environ 6% ce qui est assez élevé. Mais on veut surtout diversifier les sources de revenus. Si Tencent Music (l’équivalent chinois de Spotify, NDLR) est aujourd’hui rentable, ce n’est pas pour ses abonnements streaming mais grâce à toutes les autres offres proposées à côté de l’abonnement classique. Chaque utilisateur est différent. Chacun doit donc avoir la possibilité d’utiliser l’app à sa façon. Nous proposons des abonnements dans le style de Netflix, par semaine, par mois, de la vente au numéro et on va permettre de visionner des publicités pour avoir un accès à un morceau", illustre Joassart. L’entreprise pourra également chercher des revenus avec des marques. Elle a par exemple déjà conçu une "map" sur laquelle il est possible de mixer sur le logo d’Adidas en forme de trèfle. "Chaque année, ils réalisent dans leur bureau le 747 Warehouse Festival. Pour cette année, ils voulaient un projet musical original. Les dirigeants ont demandé à trois de leurs sous-traitants habituels ce qu’ils pouvaient faire. Deux d’entre eux leur ont dit qu’ils devaient travailler avec Playground et le troisième à collaborer avec nous sur le projet", sourit Edwin.

Verviers, banlieue de Bruxelles

Aujourd’hui, ils sont dix à travailler sur Playground. Depuis ses débuts, l’entreprise a reçu les bons conseils de l’incubateur liégeois Faktory. Elle a aussi au fil du temps convaincu des investisseurs du potentiel de leur projet. "Depuis notre création, nous avons déjà levé un million d’euros. On est reparti pour une nouvelle levée de fonds d’un million avec déjà 750.000 euros assurés", assure le jeune patron. Si le projet grandit, il se construit toujours à la source, dans les bureaux du collectif à Verviers. "C’est effectivement assez particulier pour une start-up. Ici, il n’y a aucun écosystème. C’est très calme ce qui est parfait pour la concentration", se marre-t-il. "Mais cela reste à trente minutes de Liège et une heure trente de Bruxelles. Il faut relativiser. Si on compare aux Etats-Unis, nous sommes la banlieue de la capitale."

Playground attire le grand public. Mais l’appli convainc aussi les artistes les plus confirmés. Pour le développement, le collectif musical a pu compter sur le soutien de 20Syl. Dernière ce nom mystérieux se cache l’un des membres de C2C, reconnu comme l’un des meilleurs groupes de DJ au monde. "Nous le connaissions avant via le collectif. Il est fan de skate et de musique. Il voulait donc créer une rampe ou les mouvements de son skateboard seraient traduits en musique. Nous avons donc conçu une technologie qui projetait sur la rampe une image. On a ensuite traduit le tout dans une app. Les mouvements en skateboard sur la rampe, c’est comme ceux du doigt sur l’écran tactile" se souvient Edwin.

