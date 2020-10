Plus de 400.000 belges ont déjà téléchargé Coronalert

Les Belges semblent avoir répondu favorablement à l’appel des autorités fédérales les encourageant à télécharger l'application de tracing digital Coronalert . L’application est disponible depuis ce mercredi matin et compte déjà, selon nos informations, plus de 400.000 téléchargements sur l'ensemble du territoire .

244.000 téléchargements proviennent de la plateforme de Google, Android et 158.837 de smartphones tournant sous iOs, le système d'exploitation d'Apple. Impossible de connaître les tranches d’âge les plus représentées ou les zones géographiques où l’application est la plus téléchargée pour le moment.