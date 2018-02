Plus rentable que jamais, Umicore dope son capital de plus de 900 millions d'euros

Umicore dépasse les prévisions des analystes. Fort de revenus et d'un Ebit récurrent en hausse continue, le groupe belge spécialisé dans la production de matériaux avancés annonce une grosse augmentation de capital qui passe par l'émission d'actions nouvelles. Objectif: financer les investissements de croissance et accroître la flexibilité financière pour des acquisitions futures.

Les années se suivent et se ressemblent pour Umicore, parangon de rentabilité. Fort de revenus (hors métal) en croissance (de 2,679 milliards d’euros en 2016 à 2,92 milliards l’an dernier), le groupe spécialisé dans la production et le recyclage de matériaux avancés voit surtout ses chiffres de rentabilité progresser au-delà de ses espérances.

Pour pouvoir suivre la demande, Umicore a d'ailleurs prévu un investissement de 660 millions d’euros en Chine et en Europe. Au programme, notamment, un nouveau site à Jiangmen (Chine) et une première usine de production de matériaux cathodiques en Europe. De quoi doper un peu plus la croissance des revenus, qui devrait être sensiblement supérieure cette année à celle de 2017 grâce à la mise en service progressive des nouvelles capacités de productions de matériaux pour cathode en Corée du Sud et en Chine.