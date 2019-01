Pour IBA, "le rapport du KCE ne remet pas en cause l’efficacité de la protonthérapie"

L'entreprise de Louvain-La-Neuve estime qu'on ne peut attendre les preuves cliniques ultimes. Elle plaide pour que la Belgique suive le modèle adopté par d'autres pays, qui différencient à la base les patients éligibles à la protonthérapie et ceux qui restent en radiothérapie classique.

"Le rapport du KCE ne remet pas en cause l’efficacité de la protonthérapie" a commenté à L'Echo Aymeric Harmant, directeur de la communication corporate et du marketing chez IBA , suite à la publication jeudi d'un rapport du KCE (Centre fédéral d'expertise des soins de santé) sur l'absence de littérature scientifique internationale sur la supériorité de la protonthérapie par rapport à la radiothérapie conventionnelle. Un document qui a fait plonger le cours de l'action du spécialiste belge de cette technique innovante de traitement du cancer.

"Les indications qui sont approuvées aujourd’hui en Belgique et pour lesquelles les patients sont traités, restent d’application et restent remboursées" a poursuivi Aymeric Harmant. "La question posée au KCE, c’est: est-ce qu’on peut étendre ces indications à d’autres indications? Le KCE a déterminé que pour le moment, il n’y avait pas assez d’évidences cliniques qui justifiaient d’étendre ces indications".

Deux bénéfices clairs

"Mais il n’y a aucune remise en cause de l’efficacité de la protonthérapie, comme on a pu le dire et comme le titre du communiqué de presse du KCE peut le laisser sous-entendre. La protonthérapie existe depuis de nombreuses années. Il y a plus de 180.00 patients qui ont été traités dans le monde, avec des bénéfices qui sont clairs.

"Il y a des bénéfices vraiment bien établis pour un certain nombre d’indications". Aymeric Harmant Responsable communication corporate et marketing IBA

Pour IBA, il y a deux avantages très clairs en protonthérapie. Le premier bénéfice, selon Aymeric Harman, c’est que l’on peut atteindre et attaquer les tumeurs de façon plus efficace si ces tumeurs sont résistantes à la radiothérapie classique. On peut se permettre d’aller de façon plus agressive sur la tumeur et d’avoir de meilleurs résultats. Le deuxième bénéfice, c’est que comme la thérapie est beaucoup plus ciblée, on fait beaucoup moins de dégâts sur les tissus sains et on peut grâce à cela réduire potentiellement les effets secondaires désagréables et invalidants pour les patients. Il y a donc des bénéfices vraiment bien établis pour un certain nombre d’indications, qui justifient l’utilisation de la protonthérapie et aussi son extension.

Pour IBA, il est par ailleurs regrettable que les conclusions du KCE ne soient pas en accord avec les évolutions que l’on constate au niveau international, où la plupart des centres de protonthérapie traitent de plus en plus d’indications et de plus en plus de patients.

"Si on prend l’exemple des Pays-Bas, qui ont fait une étude très approfondie de l’intérêt de la protonthérapie, ils sont arrivés à la conclusion qu’il y avait 7000 patients hollandais qui pouvaient bénéficier de la protonthérapie. Et dans la foulée, ils ont décidé de construire 8 salles, dont 6 sont déjà en service aujourd’hui!"

Effets secondaires ?

Autre argument qui dérange IBA, c'est celui de l'absence de données et d'études, notamment sur les effets secondaires. Un des risques bien connus de la radiothérapie, ce sont en effet les effets "collatéraux" différés, comme l’apparition de cancers secondaires 10 ou 20 ans plus tard.

"Pour avoir des études qui soient probantes , il faut avoir une expérience et un recul de plusieurs dizaines d’années pour pouvoir démontrer les bénéfices de façon indiscutable scientifiquement", poursuit Aymeric Harmant. "Le problème, c’est que si on attend ces dizaines d’années, on ne donne pas la possibilité aux patients de se faire traiter aujourd’hui. Et que deuxièmement, quand ces thérapies sortent, la technologie a tellement évolué qu’elle n’est plus représentative des nouvelles thérapies en service. Elles sont donc tout de suite rejetées par la communauté médicale. C’est cela qui rend l’évidence scientifique difficile pour la protonthérapie en tant que thérapie récente".

Selon IBA, il est d'autant plus difficile pour des patients de rentrer dans ces études randomisées qu'ils savent qu’ils sont susceptibles de recevoir un traitement plus approprié plutôt qu'un moins adapté. Ils ne vont donc pas accepter de se faire tirer au sort et vont demander de sortir de l’étude. C'est un frein au recrutement de patients.



Pour l'entreprise de Louvain-La-Neuve, il y a une autre approche possible, comme celle adoptée par les Pays-Bas et d'autres pays, qui déterminent à l’avance, sur base de certains modèles, quels sont les patients pour qui les bénéfices de la protonthérapie vont être significatifs. Ils envoient alors ces patients vers la protonthérapie. Les autres sont traités par radiothérapie conventionnelle.