"Pour beaucoup trop de monde en Belgique, le chef d'entreprise reste un personnage suspect"

"Dominique Leroy a énormément apporté à Proximus"

Nous reposons la question, alors Pierre De Muelenaere insiste: "il y a une vision négative des patrons. Peut-être parce que ceux dont on parle le plus dans la presse et les autres médias sont ceux qui sont très flamboyants et exagèrent. On met sûrement trop en évidence les dérives du capitalisme en prenant en exemple les extrêmes du système. Mais pour un Bezos ou un Musk, il y a plein de gens tout à fait normaux et abordables et qui font du business tout à fait positif pour leur région."

C’est aussi le propos sur Dominique Leroy, qu’il a côtoyée comme administrateur indépendant de Proximus.

Quand nous parlons avec Pierre De Muelenare, à chaque question, coacher la jeunesse revient en trame de fond.

Quel est votre rôle chez Yncubator qui se centre, à Louvain-la-Neuve, dans l’encadrement des étudiants entrepreneurs?

Avec les autres coachs, nous suivons des groupes de jeunes qui sont encore aux études ou qui ont fini depuis maximum une année leur cursus. Ils viennent en équipe avec leur idée originale de création de société. On leur propose un parcours de deux ans, avec un coaching de deux heures deux fois par mois, en partant du tout début avec parfois simplement une idée qui n’est pas toujours très bonne. L’objectif est ensuite d’évoluer pour atteindre, dans un monde idéal, 50% de création d’entreprise au bout des deux ans. C’est ambitieux mais, cette année, je suis six projets et trois vont passer en société.

Êtes-vous également investisseur?

Cela arrive que j’investisse via un outil créé en collaboration avec Yncubator, le Venture Lab de l’ULg et Star. Lab de l’ULB. Je le fais aussi à titre privé. J’ai par exemple investi dans l’un des projets que je suis cette année. J’ai aussi un intérêt tout particulier pour l’énergie renouvelable, domaine dans lequel j’ai également investi dans plusieurs projets.

Votre agenda s’annonce tout de même moins rempli?

Comparé à cette année, oui. J’ai beaucoup travaillé, y compris les week-ends, ce qui n’a pas vraiment fait plaisir à mon épouse. Si j’avais arrêté chez Iris, c’était aussi pour avoir un peu moins de pression. Je m’y suis remis avec EVS, mais c’est certain que ce n’est plus possible de poursuivre aujourd’hui à un tel rythme.

Et si un autre ami entrepreneur vous recontacte pour l’aider dans une période difficile?

Pourquoi pas (rires), mais il faudra y aller avec précaution. Il faut trouver la bonne balance entre la vie privée et professionnelle. Le déséquilibre a été constaté pour les derniers mois et il faut veiller à ne pas renouveler cette situation.

Allez-vous conserver votre poste d’administrateur chez Proximus?

Absolument. C’est une très belle société que j’ai découverte il y a huit ans mais qui m’intéressait déjà avant. Quand j’ai rejoint le conseil d’administration, j’ai découvert plein d’aspects intéressants. De l’extérieur, avec ses résultats consolidés, on a souvent l’impression d’une entreprise bien stable et qui ne bouge pas tellement. Mais quand on regarde ce qu’il y a derrière, c’est extraordinaire de voir la transformation technologique constante qui s’y produit. Proximus doit sans cesse se réinventer et voit constamment certains de ses business disparaître et être remplacés par d’autres activités innovantes. C’est passionnant.

Qui pourrait succéder à Dominique Leroy, selon vous?

Je ne ferai pas de commentaire. On a un comité de nomination et de rémunération à la manœuvre, qui va définir les critères et la procédure à mettre en place pour trouver la meilleure personne. Dominique a fait un excellent travail et a amené énormément à Proximus. C’était un très bon profil. À nous de trouver la bonne personne pour prendre la succession.

Le poste ne vous intéresse pas?

La société m’intéresse beaucoup. Mais il faut une personne avec de très bonnes compétences et du temps. J’aurais aussi sans doute des problèmes avec ma femme si je postulais (rires).

Vous avez 61 ans. Combien d’années pouvez-vous encore entreprendre?

J’ai encore la vie devant moi. On n’est jamais ni trop jeune ni trop vieux. Entreprendre ne veut pas dire juste faire du commercial. Monter un groupe rock de papys pour reprendre les tubes de Supertramp, c’est aussi de l’entrepreneuriat. C’est pareil pour les projets associatifs. J’ai autant de plaisir à aider trois petits jeunes à lancer un projet au potentiel très limité, mais sympa et intéressant, qu’à aller gérer une multinationale à un niveau peut-être plus administratif et moins directement opérationnel.