Pourquoi Berenberg est si optimiste sur Umicore

L’action Umicore a touché un nouveau plafond à 53,40 euros ce vendredi matin et poursuit donc sa remarquable trajectoire boursière. Depuis le début de l’année, elle affiche un gain de 32,6% contre 3,22% pour le compartiment chimique du Stoxx 600 et un recul de 3,6% pour le Bel 20 dont elle fait partie. Si on prend davantage de recul, la performance est plus éblouissante encore : +70% sur un an et +147% sur trois ans.