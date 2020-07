PresenZ, la start-up belge qui veut imposer la VR à Hollywood

Depuis des années, la réalité virtuelle est présentée comme la prochaine révolution technologique pour tout geek qui se respecte. En 2020, il serait difficile de clamer que la révolution a bien eu lieu et que le casque VR fait partie des indispensables. La start-up belge PresenZ a pu le constater à ses frais. Spécialisée dans la technologie, elle a démarré en 2014 avant d’être rachetée par un groupe suédois. Après quelques années prometteuses, la maison-mère accuse le coup d’une révolution qui ne s’impose pas et se recentre sur le développement de jeux, son premier business. Exit la start-up belge.

"Nous avons des discussions très avancées avec des grands studios d’Hollywood. On ne peut pas en dire plus mais c’est du niveau de Pixar."

Nvidia sous le charme

Pour le novice, la démo présentée de six minutes adaptant le film animé "Construct" de Kevin Margo est assez bluffante. "Elle nous paraît déjà assez vieille, mais elle permet de montrer une partie de ce qu’on est capable de faire", sourit Matthieu Labeau. Pour les professionnels aussi, le travail de la petite boîte belge de cinq travailleurs vaut le coup d’œil. "Nous avons reçu deux Lumière Awards, l’équivalent des Oscars pour les nouvelles technologies", sourit Matthieu Labeau. La reconnaissance hollywoodienne est une excellente nouvelle pour la start-up qui souhaite travailler avec les géants de la production. Et le rêve n’est d’ailleurs pas aussi inaccessible qu’on pourrait l’imaginer. "Nous avons des discussions très avancées avec de grands studios d’Hollywood. On ne peut pas en dire plus, mais c’est du niveau de Pixar" sourit Matthieu Labeau. En attendant d’adapter la prochaine "Reine des Neiges" ou le prochain "Indestructibles" en version VR, l’entreprise belge a déjà convaincu Nvidia de ses qualités. Le géant américain coté en bourse et spécialisé dans les projets numériques a signé un partenariat avec la petite structure belge. "Nous sommes leur seul partenaire VR qui se positionne dans l’entertainment", annonce Tristan Salomé.