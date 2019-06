Qui pour réguler la monnaie de Facebook?

Le Financial Times révèle la formation d'un groupe d'étude et d'action à l'initiative du G7 autour de la régulation du libra, la nouvelle cryptomonnaie de Facebook. Les banques centrales et le FMI feront aussi partie de l'aventure.

Présentée ce mardi, la monnaie virtuelle de Facebook , le libra, pose toute une série de questions quant à sa régulation. Alors que les régulateurs ont entamé les discussions avec le géant de la tech depuis des mois, l'annonce du lancement de mardi matin a ravivé le sentiment d'urgence autour de la question de la responsabilité des autorités et de la juridiction des banques centrales et autres organismes gardiens des marchés financiers dans l'encadrement du libra.

Selon le Financial Times, un groupe d'étude et d'action est en cours de constitution suite à une initiative du Groupe des Sept (G7). Des représentants du FMI et de plusieurs banques centrales devraient en faire partie et sa coordination devrait être assurée par Benoît Coeuré, membre du directoire de la Banque centrale européenne (BCE).

L'équipe constituée se penchera, en priorité, sur l'évaluation des risques relatifs à la stabilité des marchés financiers, posés par les cryptomonnaies dont le cours est indexé sur un panier de devises "réelles" et dont la valeur repose sur des réserves de change (c'est le cas du libra). Toujours d'après le quotidien anglais, une lettre signée de la main du Ministre français de l'Economie et des Finances et du gouverneur de la Banque de France invite la "task force" à étudier la question du contrôle des pratiques de blanchiment d'argent.

Composé des sept puissances les plus économiquement avancées au monde (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Japon et Italie), le G7 opère comme un groupe de discussion sur les grands sujets économiques mondiaux. Sa présidence (tournante) est, pour le moment, assurée par la France.