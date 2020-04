Radahr lève 1,2 million d'euros pour sa plateforme RH

La start-up gantoise Radahr propose une plateforme de gestion centralisée pour le recrutement . Avec plus de 100 entreprises clientes, dont Microsoft, la start-up est en plein boom. Pour poursuivre son développement et finaliser la nouvelle version de son application, elle lève 1,2 million d’euros. "Cette injection de capital nous permet d’accélérer notre croissance ainsi que notre développement, y compris à l’échelle internationale", commente Franky Anciaux, CEO et fondateur de Radahr.

Concrètement, Radahr rationalise le processus de recrutement pour toutes les parties travaillant avec elle et offre aux entreprises la possibilité de travailler sur plusieurs canaux de recrutement en gardant une vue d'ensemble. Elle permet d'éviter un certain nombre d'erreurs ou de problèmes courants, comme la double présentation de candidats via plusieurs canaux, le "mismatching"ou les éventuels préjugés à l'encontre des candidats. Son atout majeur reste son système de feedbacks qui permet une gestion centralisée des performances et des candidats.