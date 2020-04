Rappel à la réalité avec le "Covid warning" d'Umicore...

Après avoir déjà, il y a un mois , retiré ses perspectives qui tablaient sur une croissance de ses revenus et de ses bénéfices pour 2020 Umicore est allé un pas plus loin ce jeudi matin.

On sait que, traditionnellement, le groupe spécialisé dans la technologie des matériaux profite de son assemblée générale pour livrer des perspectives chiffrées pour l’exercice en cours. La curiosité des actionnaires ne sera pas entièrement satisfaite cette fois.

"Covid warning"

Il s’attend désormais à ce que son Ebit récurrent soit bien en-dessous du niveau de 2019 qui s’élevait à 508,9 millions d’euros. Très présent dans l’automobile via les catalyseurs et les batteries rechargeables, le groupe estime à 25% environ la baisse de production mondiale dans ce secteur d’activité. Par contre, sa division " recyclage " devrait afficher une performance supérieure à celle de 2019.

Consensus obstinément élevé

Chez KBC Securities, on avait déjà pris en compte un repli des résultats nettement plus marqué que l’estimation moyenne de -3% avec une chute attendue de l’Ebit récurrent de 15,7%. "Malgré les perspectives de croissance à long terme avec les prévisions du consensus qui vont devoir être revues à la baisse et des multiples de valorisation encore élevés nous ne voyons aucune raison de changer notre recommandation à conserver" estime Wim Hoste. Le target reste à 37 euros.