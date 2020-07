Ren Zhengfei, le plus gros vendeur de smartphones...

C’est le genre de victoire qui fait plaisir à cet ancien militaire. Décrocher enfin le Graal, celui de premier vendeur de smartphones au monde. Une victoire d’autant plus douce qu’elle intervient au moment où son groupe traverse la plus grave crise de son histoire.

Créée en 1987 avec seulement l’équivalent de trois mille euros , l’entreprise pèse aujourd’hui plus de 125 milliards d’euros et compte 150.000 employés dans le monde.

Les débuts de Huawei ne furent pas une partie de plaisir. Ren Zhengfei commence par vendre des connecteurs de serveurs télécoms importés de l’étranger, mais sans grand succès. "Une fois dans le milieu, j’ai réalisé combien c’était difficile. Mais il était trop tard pour se désengager. Il fallait gagner notre vie et élever nos enfants. J’ai dû me violenter pour rester dans les télécoms", dit-il dans sa biographie.

Liens étroits avec le contre-espionnage chinois

En 2011, un rapport de l’Open Source Center, une branche des services secrets américains appartenant à la CIA, pointe les liens étroits existants entre Huawei et les services secrets chinois, le redoutable Guoanbu, ministère de la Sécurité d’État chargé du contre-espionnage et du renseignement extérieur. Dans ce texte, on découvre la liste des cadres du groupe qui auraient des relations avec les services chinois. Parmi eux, Sun Yafang, l’une des plus proches collaboratrices de Ren Zhengfei et qui assure avec lui la présidence tournante du groupe. La CIA affirme ainsi que Huawei aurait reçu l’équivalent de 250 millions de dollars de subvention du ministère pour contribuer au programme d’espionnage électronique chinois et pénétrer les réseaux de télécommunications américains.