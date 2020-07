Résultats inférieurs aux attentes pour Netflix, qui chute de plus de 10%

Certes, Netflix a attiré plus de 10 million de nouveaux abonnés payants au 2ème trimestre, mais il affiche surtout un bénéfice moins bon que prévu. Ce qui n'est pas du goût des investisseurs, l'action chutant de plus de 10% après-bourse.

"Cependant, comme attendu, la croissance ralentit au fur et à mesure que les consommateurs se remettent du choc initial du Covid et des mesures de restriction", souligne le groupe qui n'anticipe que 2,5 millions de nouveaux abonnés payants au troisième trimestre.

Son bénéfice net a plus que doublé au deuxième trimestre, à 720 millions de dollars. Mais ajusté par action, la référence pour les investisseurs, il s'élève à 1,59 dollar là où les analystes anticipaient 1,81 dollar. Le groupe a notamment dû faire face à des effets de change. Son chiffre d'affaires a augmenté de 25% pour atteindre 6,15 milliards de dollars, soit un peu au-dessus des attentes (6,08 milliards). L'action du groupe chutait de plus de 11% à Wall Street après la clôture.

Le groupe souligne par ailleurs reprendre "doucement" la production de contenus dans le monde. Des projets sont déjà bien repartis en Asie et dans quelques pays européens et Netflix a aussi relancé la production de deux films en Californie et de deux films animés dans l'Oregon. Mais "les tendances actuelles sur les nouvelles infections créent plus d'incertitude" sur les projets aux Etats-Unis, remarque le groupe. Dans la mesure où les temps de production sont assez longs, les lancements de shows et de films originaux prévus pour 2020 sont dans l'ensemble restés intacts, affirme Netflix. Pour 2021, le groupe anticipe que le nombre de sorties sera le même mais qu'elles seront plus concentrées au deuxième semestre.