Résultats meilleurs que prévu pour Apple, l'action bondit après-Bourse

Apple a dégagé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs au consensus et sa prévision de chiffre d'affaires du trimestre en cours, le quatrième, dépasse également les attentes , provoquant une hausse de 3,5% de l'action après la clôture de Wall Street.

"Une nette amélioration en Chine continentale" a permis ces résultats, a déclaré le PDG Tim Cook. En revanche, le chiffre d'affaires tiré des services (Apple Music, App Store et iCloud) a augmenté de 12,6% à 11,46 milliards de dollars au troisième trimestre, un nouveau record, mais a raté le consensus Refinitiv IBES qui était de 11,73 milliards de dollars. Hors un paiement exceptionnel pour des raisons juridiques voici un an et effets de change, la croissance du segment services aurait été de 18%, a expliqué Cook.