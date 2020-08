Retour d’une guerre froide

La crise autour de TikTok est le dernier avatar d'une balkanisation de l'espace internet.

Paix impossible, guerre improbable. C’est par cette formule devenue célèbre que Raymond Aaron caractérisait la période de la Guerre froide. Un entre-deux paralysant, traumatisant, de l’histoire du XXe siècle, que l’affaire TikTok remet aujourd’hui au goût du jour avec cette fois, au cœur du processus, non plus l’empire des idéologies, mais l’empire des data.

Nulle intention de prendre ici position sur la menace de Donald Trump d’interdire le réseau social chinois sur le territoire américain. Si les risques d’espionnage à grande échelle sont bien réels, le nationalisme forcené et pré-électoral de Trump est tout aussi suspect. Ceci dit, le gouvernement chinois n’a que la monnaie de sa pièce: depuis 2009, il interdit les activités de Facebook, Twitter et autre YouTube sur son territoire au bénéfice de ses géants nationaux Baidu et Tencent.

Ce techno-nationalisme des deux colosses économiques n’alimente pas moins une nouvelle dynamique dévastatrice.

Dévastatrice du point de vue économique d’abord. Si la Guerre froide du siècle passé séparait le monde en deux, avec ses sphères d’influence plus ou moins distinctes, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Désormais, globalisation aidant, les intérêts sont plus intégrés, interdépendants, superposés, et les retombées et dégâts collatéraux sont à enregistrer sur les comptes des deux belligérants, voire de toute la planète. Les hausses tarifaires aux frontières provoquées par la guerre commerciale sont là pour nous le rappeler.

